Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, irtibatlı olduğu kişilere uyuşturucu satışı yaptığı bilgisi edilen Y.B'nin yakalanması için çalışma yürüttü.

Canik ilçesi Kuzeyyıldızı Mahallesi'nde şüphelinin bulunduğu aracı durduran ekipler, yaptıkları aramada 6,72 gram sentetik uyuşturucu, sentetik ecza hapı ile uyuşturucu madde kullanımına yarayan aparat ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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