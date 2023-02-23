Samsun'da korsan taşımacılık yapan kişiye 20 bin 342 lira ceza kesildi

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Salıpazarı ilçesinde korsan taşımacılık yapan minibüs sahibine 20 bin 342 lira para cezası kesildi.

Salıpazarı İlçe Emniyet Amirliği Trafik Tescil ve Denetleme Şube ekipleri, bir minibüs sahibinin ilçeden Samsun'a korsan taşımacılık yaptığı ihbarı üzerine söz konusu aracı durdurdu.

Yapılan kontrolde korsan yolcu taşımacılığı yaptığı tespit edilen sürücüye 20 bin 342 lira idari para cezası kesildi, ayrıca araç 60 gün trafikten men edildi.



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