Samsun'dan deprem bölgesine et yardımı

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

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SAMSUN (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği illere, Samsun'da başlatılan yardım kampanyası kapsamında kırmızı et gönderildi.

Havza ve Asarcık'ta hayırseverlerin depremzedeler için bağışladığı 30 küçükbaş ve 3 büyükbaş hayvan, Havza Ziraat Odası ile Türk Kızılay Asarcık Temsilciliğince özel bir et ürünleri kombinasında kesilerek araçlarla deprem bölgesine ulaştırıldı.

Hayvanların kesimi öncesi Asarcık Kaymakamı ve Havza Kaymakam Vekili Fatma Gül Nayman, AK Parti Havza İlçe Başkanı Kadir Kayan, Belediye Meclis Üyesi Ahmet Rafet Ergin, Havza Ziraat Odası Başkanı Coşkun Genç, Türk Kızılay Asarcık Temsilciliği Koordinatörü Mustafa Gonca'nın katılımıyla Havza Müftüsü Cemil Alıcı tarafından dua edildi.

Nayman, deprem bölgesine hayırseverler tarafından yapılan yardımların sürdüğünü belirterek, "Bölgeden gelen talepler üzerine kesimini gerçekleştirdiğimiz hayvanların etlerini depremzedelerimize gönderiyoruz. Bizlere yardımcı olan kurumlara ve destekleyen besici ve hayır sahiplerine teşekkür ediyorum. Herkesten Allah razı olsun." dedi.





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