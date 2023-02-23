Havza ilçesinden kutsal topraklara giden umre kafilesi yola çıktı

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SAMSUN (AA) - Havza ilçesinden umre için kutsal topraklara giden kafile yola çıktı.

Özel bir firma organizasyonuyla 24 günlük umre ziyareti için kutsal topraklara gidecek 25 kişi için Kevser Camisi'nde program düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahilerin okunmasının ardından din görevlileri tarafından umreye gideceklere yapacakları ibadet ve kurallar hakkında bilgi verildi.

Duanın ardından kafile, kutsal topraklara uğurlandı.





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