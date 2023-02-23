Samsun'da 18,5 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un İlkadım ilçesinde hakkında kesinleşmiş 18 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü, yakalandı.

İlkadım Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede E.K'yi şüphe üzerine durdurdu.

E.K'nin yapılan Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasında, hakkında Samsun Ağır Ceza Mahkemesi'nce "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan arandığı, aynı suçtan 18 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

İşlemleri için Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi'ne götürülen hükümlü, daha sonra cezaevine teslim edildi.

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