Samsun'da tartıştığı arkadaşını silahla yaralayan şüpheli tutuklandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un İlkadım ilçesinde tartıştığı arkadaşını silahla yaralayan zanlı tutuklandı.

İddiaya göre, Baruthane Mahallesi'nde A.B.H. (20) ile arkadaşı B.G. (21) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından olay yerinden ayrılan A.B.H, telefonla aradığı B.G. ile görüşmek istedi. A.B.H, Çayıryolu Sokak'a araçla gelen B.G'yi tüfekle ateş ederek yaraladı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan B.G, tedavi altına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ekiplerince gözaltına alınan A.B.H'nin işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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