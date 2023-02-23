Çarşamba Belediyesi deprem bölgesine yardımlarını sürdürüyor

SAMSUN (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Çarşamba Belediyesi tarafından depremzedelere yardımlar ulaştırılmaya devam ediyor.



Çarşamba Belediyesinden yapılan açıklamada, "asrın felaketi" olarak nitelenen deprem sonrası tüm Türkiye'nin tek yürek olduğu vurgulandı.



Samsun Valisi Zülkif Dağlı'nın koordinatör olarak görevlendirildiği Elbistan'a Samsun'dan yardımların akın akın ulaştırıldığı belirtilen açıklamada, "Çarşamba Belediyesi depremin ilk anından itibaren yaraları sarmak için bölgede çalışmalarını sürdürüyor. İş makineleri, temizlik araçları ve personel bölgede çalışmalarına devam ediyor. Elbistan'da kurulan aşevi çadırları ile depremzedelere ve yardıma gelenlere sıcak yemek ikramında da bulunduk." ifadelerine yer verildi.

Çarşamba Belediyesinin aşevinde hazırlanan yardım kolileri ve sıcak yemeğin depremzedelere ulaştırdığına işaret edilen açıklamada, Çarşamba'da 352 depremzede aile, toplamda 1170 kişinin bulunduğu, Elbistan'a ilçeden 148 yardım tırı ulaştırıldığı aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Halit Doğan, hemşehrilerinin gönüllerinden koparak getirdikleri yardımları deprem bölgesine ulaştırdıklarını, ilçeye deprem bölgesinden gelenleri de en iyi şartlarda ağırlamaya özen gösterdiklerini anlattı.

Çarşamba'dan bölgeye tırlar dolusu yardımları göndermeye devam ettiklerini belirten Doğan, şunları kaydetti:



"Kaymakamlığımız, ilçemizdeki sivil toplum kuruluşlarımız, hayırsever iş insanlarımız ve gönlü güzel Çarşambalı hemşehrilerimizle Elbistan'a gıda, hijyen, yakacak gibi birçok yardımı ulaştırdık, ulaştırmaya devam ediyoruz. Meslek lisesi öğrencilerimizin hazırladığı sobalar ve seyyar tuvaletleri de bölgeye gönderdik. Çalışma arkadaşlarımız, iş makinelerimiz bölgede. Çarşamba Belediyesi aşevimiz, meşhur Çarşamba köftecimiz ve BOTAŞ, depremzede kardeşlerimiz için bölgedeydi. Günlerce vatandaşlarımıza sıcak yemek ikramında bulunduk. Depremden etkilenen kardeşlerimizi belediyemiz psikologları tek tek ziyaret ederek destek sağlıyor. Öğretmenevimizde kalan depremzedelerimize üç öğün yemek ulaştırılıyor. Deprem bölgesinden gelen öğrencilerimiz için de çeşitli etkinlikler planlıyoruz. Bu süreci çocuklarımızın en sağlıklı biçimde atlatabilmesi için çalışıyoruz. Bugünlerimizi el birliği ile atlatacağız. Rabb'im birliğimizi daim etsin."



Doğan, Afrika'da su kuyusu açtıklarına da dikkati çekerek, Bir yudum su, bir hayır dua. Meşhur Çarşamba köftecisi Mustafa Şahin vesilesiyle Çarşamba Belediyesi su kuyusu hayratımız, Sudan'da açıldı. Rabb'im niyetimizi kabul etsin." açıklamasında bulundu.





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