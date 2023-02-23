GÜNCELLEME - Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan 6 zanlı sınır dışı edilecek

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SAMSUN (AA) - Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 4'ü kadın 6 şüpheli sınır dışı edilecek.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, cumhuriyet savcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, terör örgütü DEAŞ'a finansman sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan Irak ve Suriye uyruklu 4'ü kadın 6 zanlının polisteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlıların, savcılıktaki ifadelerinin ardından sınır dışı edilmesine karar verildi.

Zanlılar, 21 Şubat’ta polislerce merkez Atakum ve İlkadım ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanmıştı.





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