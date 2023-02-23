GÜNCELLEME - Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve JASAT timi, Helvacalı Mahallesi'nde belirlenen bir ev ve iş yerine operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramada, 230 gram kubar esrar, 7 sentetik ecza hapı ile hassas terazi ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Operasyonda E.D, Y.D. ve Y.E.D. gözaltına alındı.



İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.D. ve Y.D. tutuklandı, Y.E.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.





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