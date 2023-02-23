Samsun'da DEAŞ operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAMSUN (AA) - Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 yabancı uyruklu tutuklandı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlattı.

Merkez İlkadım ilçesinde belirlenen adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 2 Irak uyruklu zanlı yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin ikametlerindeki aramalarda bulunan dijital materyallere el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.