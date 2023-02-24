Salıpazarı Belediye Başkanı Akgül'den depremzedelere ziyaret

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

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SAMSUN (AA) - Salıpazarı Belediye Başkanı Halil Akgül, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 11 ili etkileyen depremlerin ardından ilçeye gelen depremzedeleri ziyaret etti.

Akgül, deprem bölgesinden Salıpazarı'na gelen depremzedeleri ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu. Akgül, ilçedeki depremzedelerin tüm ihtiyaçlarının karşılandığı söyledi.



Depremden yaralı olarak kurtulan ve Salıpazarı Devlet Hastanesinde tedavisi devam eden bir depremzedeyi de hastanede ziyaret eden Akgül, "Bu zor günleri birlikte atlatacağız. İlçemizdeki depremzede kardeşlerimizi en iyi şekilde ağırlamak için elimizden geleni yapıyoruz. Bu kardeşlerimize kapılarını açarak evlerinde misafir eden Salıpazarılı hemşehrilerime de teşekkür ediyorum." dedi.





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