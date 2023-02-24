19 Mayıs HEM depremzedeleri kurslar hakkında bilgilendiriliyor

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

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SAMSUN (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Samsun'un 19 Mayıs ilçesine gelen depremzedeler, Halk Eğitimi Merkezi (HEM) görevlilerince kurslar ve açık öğretim işlemleri hakkında bilgilendiriliyor.



Depremlerin ardından 19 Mayıs ilçesine gelen 488 depremzedenin ihtiyaçları, kaymakamlık ve belediye tarafından karşılanıyor.



19 Mayıs HEM görevlileri de depremzedeleri arayıp geçmiş olsun dileklerini ileterek, kurslar, açık öğretim işlemleri gibi konularda bilgi veriyor.



Çalışmanın koordinatörlüğünü yürüten 19 Mayıs HEM Müdür Yardımcısı Turgay Rizeli, yürüttükleri çalışmayla afetzedelerin psikolojik olarak yaralarını sarmak, sosyal açıdan normal yaşantılarına dönmelerini sağlamayı amaçladıklarını söyledi.



Büyük afetin yaralarını hep beraber birlik ve dayanışma içinde saracaklarını vurgulayan Rizeli, çalışmaya destek veren 19 Mayıs HEM Müdürü Şinasi Aksan ve usta öğreticilere de teşekkür etti.





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