Kavak Güreş Eğitim Merkezinde "Afet Farkındalık Eğitimi" düzenlendi

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

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SAMSUN (AA) - Kavak Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Güreş Eğitim Merkezinde, "Afete Hazır Türkiye Projesi" kapsamında "Afet Farkındalık Eğitimi" gerçekleştirildi.

AFAD koordinatörü İlhan Özkan tarafından verilen güreş eğitim merkezinde yatılı kalan güreşçilere yönelik eğitimde, çök-kapan-tutun, tahliye, deprem öncesinde, deprem sırasında ve deprem sonrasında yapılması gerekenler hakkında bilgi verildi.

Özkan, "Asrın felaketi" olarak nitelenen ve 11 ili etkileyen depremlerin hemen ardından Elbistan'a gittiğini belirterek, burada yaşadıklarını da anlattı.







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