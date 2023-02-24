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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Meslek liselerinde depremin yaralarını sarmak için yoğun mesai

AA

Meslek liselerinde depremin yaralarını sarmak için yoğun mesai

SAMSUN (AA) - FATİH MEHMET KÜRKÇÜ - Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Samsun'daki meslek liselerinde öğretmen ve öğrenciler de gönüllü olarak depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması için mesai yaptı.

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar, AA muhabirine, "asrın felaketi" olarak nitelenen deprem felaketi sonrası yaraları sarmak için Türkiye'nin tek yürek olduğuna dikkati çekti.

Meslek liselerinin de ülkenin zor zamanlarında kara gün dostu olarak yerini aldığını belirten Ağar, depremin ardından Samsun'daki meslek liselerinde sahayı desteklemeye yönelik çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Özellikle kolonya, dezenfektan, sıvı sabun gibi 140 tona yakın hijyen malzemesi üreterek deprem bölgesine gönderdiklerini dile getiren Ağar, şöyle devam etti:

"Meslek liseleri depremin ilk anından itibaren harekete geçerek 1350'ye yakın soba üreterek sahaya gönderdi. Liselerimizin bazıları ekmek ve gıda üretimi konusunda önemli çalışmalara imza attı. Uyku tulumu, kıyafet, giyim malzemesinde de üretim kapasiteleri oldukça arttı. Depremin üçüncü gününden itibaren sıcak yemek üreterek doğrudan sahaya yönlendirdik. Sonrasında bölgede mutfaklarımızı kurduk. Pandemi döneminden itibaren meslek liselerimiz, farklı bir görev ve misyon oluşturmaya başladı. Kapasitelerini sürekli geliştirerek ülkemizin zor zamanlarında önemli çalışmalar yürütüyorlar."

Öğretmen ve öğrencilerin ürettikleri ürünlerin sahada kurulumu ve bölgeye ulaştırılmasında da aktif görev aldığını vurgulayan Ağar, "Oldukça fazla sayıda öğrencimiz bu dönemde gönüllü olarak okullarına geldi. Okulların tatil olduğu dönemde üreterek topluma destek oldular. Meslek liselerinde öğrenim gören oldukça girişimci, proaktif bir özellik sergiliyorlar. Herhangi bir sorun anında doğrudan hareket etme becerisine sahip bir nesil olarak karşımıza çıkıyorlar." diye konuştu.

Nedime Serap Ulusoy Denizcilik Lisesi 11. sınıf öğrencisi Yağız Tural ise deprem bölgesinde yaraların sarılmasında emeği olmasından dolayı mutlu olduğuna işaret ederek, "Hepimiz el emeğimizle üretime destek veriyoruz. Oraya gidip bir şey yapamıyoruz. Soba üreterek çorbada tuzumuz olduğunu bilmek, bizi mutlu etti." dedi.

Öğrencilerden Alper Akyüz ise depremzede ailelerin ürettikleri sobayla ısınacak olmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi.

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