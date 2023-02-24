Salıpazarı Ziraat Odası Başkanı Ersoy'dan mazot ve gübre desteği ödemesi açıklaması

SAMSUN (AA) - Salıpazarı Ziraat Odası Başkanı Zafer Ersoy, mazot ve gübre destek ödemelerinin bugün çiftçilerin hesaplarına yatıracağını belirtti.



Ersoy, yaptığı açıklamada, 2022 üretim yılı için Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıt yaptıran çiftçilere mazot, gübre destek ödemelerinin, 24 Şubat Cuma günü tek seferde Ziraat Bankası hesaplarına yatırılacağını söyledi.

Mazot ve gübre destek ödemelerinin depremden etkilenen iller için nakit, diğer illerde ise sadece mazot ve gübre alımında kullanılmak üzere kartlara yükleneceğini anlatan Ersoy, "Çiftçilerimiz tanımlanan kartlarla Ziraat Bankası üye iş yerlerinden sadece mazot ve gübre alabileceklerdir. Geçen kasım, aralık ayında hububat ürünleri için banka tarafından sıfır faizli kredi kullandırılarak tanımlanan gübre ve mazot tutarları, hesaplarından mahsup edilecektir." ifadesini kullandı.





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