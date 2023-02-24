Samsun'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 zanlı yakalandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım, Tekkkeköy ve Kavak ilçelerinde tespit edilen ikamet ve araçlara yönelik operasyon düzenledi.

İkamet ve araçlarda arama yapan ekipler, ruhsatsız kalaşnikof marka uzun namlulu otomatik tüfek, 26 kalaşnikof fişeği, ruhsatsız 5 tabanca, 22 tabanca fişeği, pompalı tüfek ile 34 kartuş ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan M.İ. ve C.Ö. emniyete götürüldü.

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