Rahatsızlığı olan depremzedeler Samsun'da kaldıkları yurtlarda muayene ediliyor

SAMSUN (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen kentlerden Samsun'a gelen ve rahatsızlığı bulunan depremzedeler, kaldıkları yurtlarda muayene edilmeye başlandı.

Samsun İl Sağlık Müdürlüğü, depremden etkilenen ve yurtlarda misafir edilen depremzedelere yönelik muayene hizmeti başlattı.

Kredi ve Yurtlar Kurumu Turgut Özal ve Münevver Ayaşlı öğrenci yurtlarında kalan depremzedeler, oluşturulan sağlık odalarında sağlık taramasından geçiriliyor.

İl Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç, yaptığı açıklamada, depremzedelere yurtlarda aile sağlığı merkezi standartlarında hizmet verdiklerini söyledi.

Samsun'a deprem nedeniyle gelen vatandaşlara yönelik sağlık hizmeti sunumu ve planlama çalışmalarını ilk günden itibaren sürdürdüklerini anlatan Oruç, "Sağlık hizmetimiz, otellere yerleştirilen vatandaşlarımızın sağlık kontrollerini yapıp ileri muayene ve tetkik işlemleri için hastanelerimize nakillerinin gerçekleştirilmesi şeklinde başladı. Süreç, otellerden yurtlara geçişin ardından yurtlarda aile sağlığı merkezi standardında hizmet verecek sağlık odalarının aktif edilmesiyle devam ediyor. İlimizde Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı Turgut Özal ve Münevver Ayaşlı öğrenci yurtlarında oluşturduğumuz sağlık alanlarında hastalarımızın ilk muayenelerini yapıyor, gerekli durumlarda ilaçları reçete ediliyor. Samsun Eczacı Odasıyla iş birliği içinde ilaçlarını kaldıkları yurda kadar getiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Oruç, sağlık odalarını genişleteceklerini dile getirerek şunları kaydetti:

"İçinde psikososyal destek ve grup çalışmalarının yer alan hizmeti güçlendirecek bir çalışmayı başlatıyoruz. Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Aile Hekimliği Kliniği hekimlerinin yer alacağı, haftanın 7 günü hemşire ve hekimden oluşan ekibimizin yurtlarımızda görev yapacağı çalışmada, ekiplerimiz muayene ve takip işlemlerini yapacak. Diyabet gibi kronik hastalıkları olanları öncelikli olarak değerlendirip bebek ve gebe izlemlerini yapıp bebeklerimizin aşı süreçlerini hiçbir aksamaya mahal vermeden yakından takip edecekler. OMÜ ve kamu hastanelerimizin muayene ve tetkik imkanlarını ortak kullanarak bölgeden gelecek diğer vatandaşlarımız için de hızlı ve etkin muayene ve takip altyapısını oluşturacağız."



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