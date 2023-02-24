Samsun'da canlı hayvan pazarları kapatıldı

SAMSUN (AA) - Samsun İli Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonunca, şap hastalığı riskine karşı il genelindeki canlı hayvan pazarlarının tedbiren kapatıldığı bildirildi.

Havza Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Samsun İli Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonunun, Vali Yardımcısı Mahmut Halal başkanlığında gerçekleştirilen toplantısında, Irak'ın sınıra yakın bölgelerinde büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda SAT-2 serotipi şap hastalığı mihrakların görüldüğü, hastalığın büyükbaş hayvanlarda ağır seyrettiği ve yayılma dinamiği ile ölüm oranın yüksek olduğunun bilinmesi nedeniyle bir dizi tedbir alındığı belirtildi.

Şap hastalığı nedeniyle kapatılan hayvan pazarlarından kaynaklı Samsun hayvan hareketlerinin yoğunlaşabileceği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"İlimizdeki hayvan satış yerlerine talebin artabileceğinden hastalığın yayılmasını engellemek ve olası salgın ihtimaline karşı tedbiren ikinci bir emre kadar il genelindeki tüm hayvan satış yerlerinin kapatılması kararı alındı. Vatandaşların pazarlar dışında toplanarak hayvan alım satımı yapmalarını önlemek amacıyla il ve ilçe müdürlükleri ile kolluk kuvvetlerince gerekli denetim yapılacak. Hastalık ihbarları ivedi olarak titizlikle değerlendirilecek. Duyarlı türden hayvanların barındırıldığı tüm işletmelerde şap aşılama programı mesai mefhumu gözetmeksizin uygulanacak ve işletmelerde bulaşmayı önleyici biyogüvenlik önlemleri alınacak. Aktif mihrak tespit edilmesi durumunda yasal sürede hastalık sönüşü yapılana kadar kordon ve karantina tedbirleri titizlikle alınacak."





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