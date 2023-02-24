Türk Kızılay'dan Samsun'daki depremzedelere yardım

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

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SAMSUN (AA) - Türk Kızılay tarafından Samsun'daki misafirhanelerinde kalan yaklaşık 600 depremzedenin yemek ihtiyacı karşılanıyor.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından depremzedeler, ülke genelindeki illerde misafir ediliyor.

Türk Kızılay Samsun Şubesinden yapılan açıklamaya göre, Kızılayın misafirhanelerde kalan 600 depremzedenin üç öğün yemeği karşılanıyor.

Depremzedelerin kaldığı misafirhaneleri ziyaret eden Kızılay ekibi, misafirlerin yaralarını sarmaya çalışıyor.

Kızılay Gençlik Kolları ise depremin toplum, özellikle de çocuklar üzerinde oluşturduğu psikolojik travmanın etkilerini azaltmak amacıyla çocuklara yönelik etkinlikler gerçekleştiriyor.

Kızılay Kadın Kolları da hamile olan, yeni doğum yapan ve yaralı çocukları ziyaret ederek depremin neden olduğu etkileri azaltmaya çalışıyor.











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