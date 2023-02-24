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Belediye Başkanı Özdemir'den Havza Ziraat Odasına ziyaret

AA

Belediye Başkanı Özdemir'den Havza Ziraat Odasına ziyaret

SAMSUN (AA) - Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, yeniden Havza Ziraat Odasını Başkanlığına seçilen Coşkun Genç'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyarette Genç, Özdemir'e oda çalışmaları, genel kurul süreci ve deprem bölgesi için yapılan yardım çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Özdemir, Genç ve yönetim kurulu üyelerine görevlerinde başarılar dileyerek, "Havza Belediyesi olarak her zaman çiftçimiz ve çiftçilerimizin temsilcisi ziraat odamızın yanındayız. Asrın felaketinden etkilenen bölgedeki depremzedeler için Havza Kaymakamlığı ve Havza Belediyesi olarak ortaklaşa yürüttüğümüz yardım çalışmalarına verdikleri destekler için de teşekkür ederim." dedi.

Genç de sorunsuz bir genel kurul süreci geçirdiklerini belirterek, ""Çiftçilerimizin teveccühü ile üçüncü dönemimize başladık. Akabinde, deprem felaketinde zarar görenler için yardım faaliyetlerimize başladık. Gelen talepler doğrultusunda faaliyetlerimize devam ediyoruz. Değerli Belediye Başkanımıza da hem desteği hem de ziyaret ve temennileri için teşekkür ederim." diye konuştu.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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