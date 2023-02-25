Samsun'da "Genç Hatipler Hutbe Okuma Yarışması" düzenlendi

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SAMSUN (AA) - Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü Din Öğretimi Şube Müdürlüğünce, Anadolu İmam Hatip Liseleri Arası Genç Hatipler Hutbe Okuma İl Birinciliği Yarışması düzenlendi.

Terme Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin ev sahipliğinde tarihi Pazar Camisi'nde gerçekleştirilen yarışmaya il genelinden 19 öğrenci katıldı.

Yarışmanın jüri üyeliklerini Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Kara, Samsun Aşıkkutlu Dini İhtisas Merkezi görevlisi Dr. İdris Ertürk, din kültürü öğretmenleri Durmuş Akman ve Yusuf Odabaş ile ilçe vaizi Vadettin Duran yaptı.

Yarışmada birinci grupta Çarşamba Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden Yasir Çavuşoğlu, ikinci grupta da Bafra Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Muhammet Önel birinci oldu.

Programda dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verildi. Birinci olan öğrenciler, bölge finalinde Samsun'u temsil edecek.

Yarışmayı Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, İlçe Müftüsü Ömer Ergül ile öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar takip etti.





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