İHH Samsun Arama Kurtarma ekibi Malatya'da 7 kişiyi enkazdan sağ çıkardı

SAMSUN (AA) - VEYSEL ALTUN - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden Malatya'da çalışmalara destek veren İHH Samsun Arama Kurtarma ekibi, enkaz altından 7 kişiyi kurtarmanın mutluluğunu yaşadı.

Arama kurtarma ekibinin başkanı Yiğit Kara, AA muhabirine, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen ilk depremden saat 05.00 sıralarında haberdar olmalarının ardından hemen ekibi topladığını söyledi.

AFAD'a akredite hafif seviye arama kurtarma ekibi olduklarını belirten Kara, "İHH lojistik merkezimize gittik, depremle ilgili hilti, jeneratör gibi gerekli malzemeleri aldık. Sahada ilk olarak 12, devamında 17 kişi olduk." dedi.

Malatya'ya saat 19.00 gibi ulaştıklarını aktaran Kara, "Tüm arabalar şehirden kaçıyordu, biz ve birkaç yardım aracı gidiyordu. O an anladık ki büyük bir afete gidiyoruz. Sivas Kangal civarındayken diğer büyük deprem oldu. Arabadayken biraz hissettik ama o kadar iyi anlayamadık." ifadelerini kullandı.

Kara, AFAD tarafından ilk olarak Avşar Otel'in enkazında görevlendirildiklerini anlatarak, "Gittiğimizde alanda bulunan askerler, birkaç yerden ses aldıklarını söyledi. Aşağıdaki depremzede taşla demire vuruyordu. Akşam saat 8'de başladık çalışmaya. Sabah 6'da ilk depremzedeyi sağlıklı şekilde çıkardık. Ailesi de oradaydı, kendisine gelmesi, moral için biraz sohbet ettirdik." diye konuştu.

Ekip olarak yaşananlardan çok etkilendiklerini dile getiren Kara, şöyle devam etti:

"Herkes ağlıyor, hüzünlü ve yakınlarını kaybetmiş insanlar. Ahmet ağabey vardı, kızı ile eşi enkaz altındaydı. Bizimle çalıştı Kilis Apartmanı enkazında. Birinci kattaydı kızı ile eşi, onları çıkarırken burnuna taş geldi. Müdahale etmeye çalıştım, umrunda değildi, devam etti burnunun kanamasına rağmen. Sonra zorla müdahale ettim. O an beni duygusal olarak çok zorlamıştı."

Arama çalışmalarında alana, yakınlarının nerede olduğunu tarif edebilmesi için sadece afetzedenin ailesini aldıklarını vurgulayan Kara, "Bir depremzede yakını, 'Babam atik biri, muhtemelen yatak odasından hızlıca kaçmıştır.' dedi. Gerçekten de onu merdiven boşluğunda yakaladık." diye konuştu.

Kara, enkazdan 7 kişiyi kurtarmanın mutluluğunu yaşadıklarına dikkati çekerek, "Depremde gönüllüler önemli işler çıkardı. Umarım gönüllüler noktasında daha profesyonel ekipler kurarız. Deprem anında oraya varacak, kendi kalma yerlerini kendileri sağlayacak... AFAD'a hiçbir şekilde zararımız olmaması lazım ki iyi bir arama kurtarma ekibi olalım." dedi.

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