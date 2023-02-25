Samsun'da lastiği patlayıp devrilen otomobildeki 2 genç yaralandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAMSUN (AA) - Samsun'un Yakakent ilçesinde devrilen otomobildeki 2 genç yaralandı.

Hakan T. (21) idaresindeki 06 AB 1098 plakalı otomobil, Sinop-Samsun kara yolu Etyemez mevkiinde lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkıp bariyere çarpıp devrildi.

Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki Serkan Y. (21), Alaçam Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Otomobilin bariyere çarpıp devrilmesi, bölgedeki bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasınca kaydedildi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.