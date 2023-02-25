Samsun'da yaşayan Ukraynalılar, Rusya-Ukrayna savaşının 1'inci yılında kayıpları andı

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SAMSUN (AA) - Rusya-Ukrayna Savaşı'nın birinci yılı nedeniyle Samsun'da yaşayan Ukraynalılar, anma töreni düzenledi.

Adnan Menderes Bulvarı'nda bir araya gelen Ukraynalılar, Türkiye ve Ukrayna bayrağı açarak yürüyüş yaptı. Daha sonra İstiklal Marşı ile Ukrayna Milli Marşı'nı okuyan Ukraynalılar, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Karadeniz Ukraynalılar Derneği Başkanı Luidmyla Shymko, buradaki konuşmasında, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısının üzerinden 365 gün geçtiğini hatırlattı.

Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 1 yıldır Ukrayna'yı kahramanca savunduğunu anlatan Shymko, "Rusya Federasyonu'nun Ukrayna'yı işgalinin amacı sadece toprakların fethi değil, Ukrayna ulusal kimliğini ortadan kaldırmaktır." dedi.

Tören, savaşta hayatını kaybeden Ukraynalıların anılmasının ardından son buldu.





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