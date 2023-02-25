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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çocuklarda depremin izleri oyunlarla silinmeye çalışılıyor

AA

Çocuklarda depremin izleri oyunlarla silinmeye çalışılıyor

SAMSUN (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği illerden Samsun'a gelen çocuklarla depremin neden olduğu travmanın silinmesi için oyun oynanıyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bazı aileler, farklı kentlere yerleşti.

Samsun'un Canik ilçesine yerleşen depremzede ailelerin çocukları için de Canik Belediyesine ait Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü'nde tiyatro ve palyaço gösterisi, yüz boyama gibi etkinlikler düzenleniyor.

Yüzlerini boyatan çocuklar balonlarla oyun oynarken, bazıları da tiyatro oyunu izliyor.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, AA muhabirine, Türkiye'nin tarihin en büyük felaketi ile karşı karşıya kaldığını, yaklaşık 13 milyon insanın depremlerden etkilendiğini hatırlattı.

Devlet ve milletin özverisiyle depremin yaralarının sarıldığına işaret eden Sandıkçı, "Deprem sonrasında 11 kentimizden tüm Türkiye'ye depremzedelerimiz yerleşmeye başladı. Canik ilçemize de 120 aile olmak üzere 1250 kişi yerleşti. Depremzedelerimizin hepsini evlere yerleştirdik, hiçbirinin bir ihtiyacı yok. Hepsinin belediyemizden ihtiyaçları karşılanıyor. Deprem Destek Market açtık, vatandaşlarımız buradan giyim ve gıda ihtiyaçlarını alıyor." diye konuştu.

Depremzede ailelerle çok sayıda çocuğun da Samsun'a geldiğine işaret eden Sandıkçı, "Okullara kayıtları yapıldı. Bir kısmı okula başlarken, diğerleri de başlamak üzere ancak biz çocuklarımızın deprem travmasını bir an önce atlatmasını, tekrar normal hayatlarına dönebilmesini sağlamak istiyoruz. Sosyal faaliyetlerle çocukların travmayı atlatması için tiyatro ve çeşitli eğlenceler düzenliyoruz." ifadelerini kullandı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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