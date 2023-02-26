Büyükşehir Belediyesi depremzedelere Çözüm Merkezi üzerinden destek verecek

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SAMSUN (AA) - Samsun Büyükşehir Belediyesi, kentte misafir edilen depremzedelerin talep ve ihtiyaçlarına Çözüm Merkezi üzerinden destek vereceğini bildirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin kente gelen afetzedeler için kurduğu eski Makro AVM içindeki Yardım Koordinasyon Merkezi'nde yürütülen çalışmalar sona erdi.

Hayırseverlerin desteğiyle temin edilen kıyafet, çocuk maması ve bezinin yanı sıra her türlü hijyen ile ev tekstili ürünlerinin de olduğu mağazalardan bugüne kadar 5 bin depremzede yararlandı.

Bundan sonraki süreçte her türlü talep ve ihtiyaçlar Büyükşehir Belediyesi Çözüm Merkezi üzerinden alınacak.

Depremzedeler, talepleri için 0362 431 10 12 numaralı telefon hattı üzerinden Çözüm Merkezi ile irtibata geçebilecek.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, deprem bölgesinde bulunan ekiplerin çalışmalarına halen devam ettiklerini bir yandan da kente gelen afetzede vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için her türlü imkanı seferber ettiklerini belirtti.

Başta barınma olmak üzere depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamak için gayret gösterdiklerini aktaran Demir, "Bu noktada ihtiyaçlarına yönelik çalışmaları Yardım Koordinasyon Merkezi üzerinden yapıyorduk. Bundan sonraki süreçte vatandaşlarımızın ihtiyaçları Çözüm Merkezi üzerinden yaptıkları başvurular sonrası adreslerine yönelik olarak gerçekleştirilecek. Her zaman afetzede vatandaşlarımızın her türlü ihtiyaçlarını karşılamak için yanlarındayız." ifadelerini kullandı.

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