Samsun'da depremzede çocuklara psikososyal destek veriliyor

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SAMSUN (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği illerden Samsun'a gelen çocuklara psikososyal destek veriliyor.

Samsun'un Canik ilçesine aileleriyle yerleşen depremzede çocuklar için Canik Belediyesine ait Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü'nde, psikososyal destek çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Uzman psikolojik danışman, klinik psikolog, çocuk gelişim uzmanı ve sosyal hizmet uzmanlarının katılımıyla tiyatro gösterisi, resim ve oyun etkinlikleriyle depremzede çocuklar için terapi çalışmaları düzenleniyor.

Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, yaptığı yazılı açıklamada, çocukların yaşadıkları travmaları sağlıklı ve hızlı bir şekilde atlatabilmelerinin çok büyük önem arz ettiğini belirtti.

Depremden etkilenen çocukların travma sürecini psikososyal destekle hızlı bir şekilde geride bırakmalarını hedeflediklerini aktaran Sandıkçı, şunları kaydetti:



"Onların travma sürecini bir an önce atlatıp, tekrar normal hayata dönmelerini sağlamak için Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü'müzde terapi çalışmaları ve etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün koordinesinde, çocuklarımızın yaşadıkları travmaları bir an önce atlatabilmelerini sağlamak adına uzman psikologlar eşliğinde tiyatro, resim, eğlenceli oyunlar gibi pek çok etkinlik ve sosyal faaliyetler düzenliyoruz. Psikososyal destekle çocuklarımızın psikolojik olarak etkilendiği bu süreci hızlı bir şekilde geride bırakmalarını hedefliyoruz."

Deprem bölgesinden ilçeye gelen vatandaşların her türlü ihtiyacının karşılandığına da dikkati çeken Sandıkçı, devlet, millet el ele yaraları sarmaya devam ettiklerini bildirdi.

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