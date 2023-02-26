Havza Muhtarları Derneği'nden depremzede çocuklar için oyuncak ve kitap kampanyası

SAMSUN (AA) - Havza Muhtarları Derneği tarafından deprem bölgesindeki çocuklar için oyuncak ve hikaye kitapları kampanyası yapıldı.

Kampanya kapsamında toplanan oyuncaklar ve kitaplar Havza Muhtarları Derneği Başkanı Adem Şahin tarafından deprem bölgesi Kahramanmaraş ve Elbistan ilçesindeki çadır ve konteyner kentlerde yaşayan çocuklara götürülmek üzere yola çıkarıldı.

Dernek Başkanı Adem Şahin, dernek olarak depremin ilk gününden bu yana yardım çalışmalarına destek olduklarını belirterek, "Bugüne kadar ilk etapta 75 bin liralık ayni ve nakdi yardımlarımız oldu. Ayrıca 50 adet gıda kolisini Yardım Toplama Alanı'na teslim ettik. Bunlara ilaveten ilçemize gelen depremzedelere yönelik yardım faaliyetlerimiz de muhtarlarımız tarafından devam etmekte. Şimdi ise birçoğu yeni alınan topladığımız oyuncakları ve kitapları depremzede yavrularımıza ulaştıracağız. Çocuk her zaman çocuk. İnşallah yavrularımızın bir an olsun yüzlerini güldürmeyi başarırız. Çalışmalarımıza destek olan muhtarlarımıza ve halkımıza teşekkür ederim." dedi.

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