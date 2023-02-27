SAMSUN (AA) - MHP Terme İlçe Başkanlığına Sezgin Akansu atandı.

MHP Terme İlçe Başkanı Hüseyin Yüksel'in istifası sonrası Parti Genel Merkezi tarafından Sezgin Akansu, MHP İlçe Başkanı olarak atandı.

Akansu, yaptığı açıklamada, şunları dile getirdi:



"İl Başkanımız Osman Kandıra'nın teklifi Genel Başkanımız ve liderimiz Devlet Bahçeli Beyefendi'nin takdiriyle Milliyetçi Hareket Partisi Terme İlçe Başkanlığına atanmış bulunuyorum. Beni göreve layık gören liderimize ve il başkanımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Bu kutlu vazife ömür boyu taşıyacağım gurur nişanesidir. Makamlar mevki yeri değil hizmet yeridir. Biz sadece teşkilatımızı yönetmeye değil, memleketi yönetmeye talibiz. Cumhur İttifakı altında tüm yarışlara ve seçimlere hazır olduğumuzu kıymetli hemşehrilerimizin bilmesini isterim."



Tebrik ziyaretine gelen vatandaşlardan hediye getirmemeleri ricasında bulunan Akansu, "Vatandaşlarımız bilsinler ki hizmet yaparken herhangi bir bedel karşılığında yapmıyoruz. Rabbim çıkmış olduğumuz bu yolda yar ve yardımcımız olsun. Şehitlerimize ve gazilerimize layık olmayı, gök kubbe altında hoş bir seda bırakmayı bizlere nasip etsin." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.