Samsun'dan kısa kısa

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde şehit Jandarma Er Oktay Dursun, kabri başında dualarla anıldı.

Antalya’nın Kemer ilçesinde Göynücek Jandarma Karakolunda kaza sonucunda vefat eden Jandarma Er Oktay Dursun için şahadetinin 26'ıncı yılında Bafra ilçesine bağlı Harız Mahallesi’nde kabri başında anma programı yapıldı.

Emekli imam İhsan Ağızaçmak tarafından, şehit Dursun için Yasin-i Şerif ve dualar okundu.



Anma programına, şehidin yakınları, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Bafra Şube Başkanı Mümine Ersin ve vakıf üyeleri katıldı.



- 19 Mayıs ilçesinde atıl araziler tarıma kazandırılıyor

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde, uygulanmakta olan atıl durumda kullanılmayan tarım arazileri etkinleştirilme çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, boş bırakılan, nadasa ayrılan işlemeli tarıma uygun olmayan alanlar öncelikli olmak üzere seçilen alanlarda üretim faaliyeti sürdürülüyor.

İlçede uygulanan Tarım Arazilerini Etkinleştirme Projesi kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığının destekleriyle ilk olarak Çandır, Yukarıengiz, Yükseliş ve Tepeköy Mahallelerinde uygulanan proje kapsamında bölgelerde atıl konumda olan tarım arazileri değerlendirilerek tarıma kazandırıldı.

19 Mayıs İlçe Tarım ve Orman Müdürü Galip Baykal, "Projenin atıl kullanılmayan arazilerin etkin kullanımına katkı sunması çeltik hasadı sonrası atıl kullanılmayan alanlar içinde örnek teşkil etmesi hedeflenmektedir. Bu uygulamayla birlikte Tarım ve Orman Bakanlığının destekleri sayesinde brokoli üretimi gerçekleştirildi. Söz konusu projenin üreticilerimize ve üretimimize destek sağlayacağı kanaatindeyim." ifadelerini kullandı.

- Salıpazarı'nda sellerde yıkılan set duvarlar yeniden yapılıyor

Salıpazarı'nda şehir merkezinden geçen Terme Çayı'nın kenarlarında Devlet Su İşleri 7. Bölge Müdürlüğü tarafından başlatılan taşkın önleme set duvarı çalışmaları devam ediyor.

Belediye Başkanı Halil Akgül, yapılan çalışmaları yerinde inceledi.



Akgül, "İlçemiz geçen yıllarda sel ve heyelan nedeniyle iki can kaybetti. Altyapı ve içme suyu ishale hatları ile sanat yapıları büyük hasar gördü. Her yağış sonrası yüreğimiz ağzımıza geliyor. Yaşanan sel felaketlerinin ardından ilçemizin birçok noktasında set duvar ve köprüler yenilendi. Şimdi de DSİ tarafından Dikencik ile Yavaşbey mahallelerimizin ortasından geçen dere kenarları ıslah ve taşkın önleme set duvarları yapılıyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.