Amasya Şeker Fabrikasından Havza'da çiftçilere yönelik bilgilendirme

SAMSUN (AA) - Amasya Şeker Fabrikası yetkilileri, Havza'da Amasya Pancar Ekiciler Kooperatifi üyesi çiftçilere yönelik bilgilendirmede bulundu.

Amasya Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Saatcı, ilçedeki özel bir tesiste düzenlenen toplantıda, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.



Amasya Şeker ailesi olarak bu süreçte üzerlerine düşeni yaptıklarını ve yapmaya devam edeceklerini anlatan Saatcı, "Havza'da 10 bin ton olan pancar rekoltesi 8 bin tonlara düştü. Bu yıl için hedefimiz 22 bin tonu Havza'da aşmak. Havza'da yaklaşık 3 bin 200 dönüm ekim taahhüdü aldık. Üretilen pancar, polar olarak çok yüksek ve bizler için çok kıymetli." dedi.

Bölgede şeker pancarı ekimini artırmayı hedeflediklerini anlatan Saatcı, "Bu yıl fabrika olarak özel bir gübre üretimi yaptırdık. Ayrıca 13 çeşit şeker pancarı tohumu ile çiftçimizin yanındayız. Bizler fabrikamıza sahip çıkacağız. Ayrıca ayçiçeği alımı yaparak bölge çiftçimizi desteklemeyi hedefliyoruz. Amasya Şeker Fabrikası, Havzalı üreticilerimizin her zaman yanında ve yanında olmaya devam edecek. Çiftçi var ise bizler varız." diye konuştu.

Programda daha sonra pancar kampanyası döneminde uygulanacak teşvikler, prim ve avans ödemeleri, ilaçlama ve kullanılacak tohumlar hakkında bilgi verildi, çiftçilerin soruları cevaplandı.

Toplantıya Havza Belediye Başkan Vekili Mahmut Gümüştekin, Amasya Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Üyesi Veli Kurt, Havza Ziraat odası Başkanı Coşkun Genç, Havza Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Ramazan Gündüz, Havza İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, Havza Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkan Acar ile sektör temsilcileri ve çiftçiler katıldı.





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