Salıpazarı'nda heyelan nedeniyle grup yolu ulaşıma kapandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAMSUN (AA) - Samsun'un Salıpazarı ilçesinde heyelan nedeniyle grup yolu ulaşıma kapandı.



Alınan bilgiye göre, Çağlayan Mahallesi grup yolunda kar sularının erimesiyle heyelan meydana geldi.

Yamaçtan kopan kaya parçaları ve toprak yığınları, Salıpazarı-Çağlayan grup yolunun kapanmasına neden oldu.



İhbar üzerine bölgeye gelen belediye ekipleri, yolun açılması için çalışma başlattı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.