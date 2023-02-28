Samsun Büyükşehir Belediyesi Kahramanmaraş'ta 365 bin kişiye yemek dağıttı

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SAMSUN (AA) - Samsun Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş merkez ve Elbistan ilçesinde, 6 Şubat'taki depremin ardından bugüne kadar 365 bin kişiye yemek ikramında bulundu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi ekipleri, depremin ardından Kahramanmaraş ve Elbistan ilçesine ulaşarak Gıda İşleme Merkezi kurdu.

Depremzede ve görevliler için sıcak yemek üretilen merkezde, toplam 365 bin kişiye sıcak yemek dağıtımı yapıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, afet bölgesindeki vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için ekiplerin canla başla çalışmaya devam ettiğini vurguladı.

Depremin ardından ekiplerin hızla bölgeye ulaştığını bildiren Demir, şunları kaydetti:

"En önemli ihtiyaçlardan olan temiz içme suyu ve sıcak yemek temini noktasında süratle çalışmalarımızı yaptık. Bu zamana kadar 365 bin vatandaşımıza sıcak yemek ikramında bulunduk. Bundan sonraki süreçte de destek vermeyi sürdüreceğiz. Bölgede yaşayan vatandaşlarımızın her türlü ihtiyacının temini noktasında ekiplerimiz çalışmaya devam ediyor. Tüm gücümüz ve imkanlarımızla afetzede kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."

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