Göreve başlayan Emniyet Müdürü Özen hediye yerine depremzedelere yardım yapılmasını istedi

SAMSUN (AA) - Samsun Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Emniyet Müdürü Nihat Özen, görevine başladı. Özen, göreve başlaması nedeniyle hediye ve çiçek gönderilmemesini, bunun yerine depremzedeler yararına AFAD ve Türk Kızılaya bağışta bulunulmasını istedi.

Özen, yaptığı yazılı açıklamada, kurtuluşa giden yolda ilk adımın atıldığı, Milli Mücadele ateşinin yakıldığı kutlu şehir Samsun'un ülkenin en önemli şehirlerinden biri olduğunun farkında olduklarını belirtti.

Kente hizmet ederken, üzerlerindeki sorumluluğun da bilincinde olduklarını vurgulayan Özen, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bütün mesai arkadaşlarımla birlikte insan merkezli, toplumun bütün kesimlerini kucaklayan, takım çalışmasını ön planda tutan, hukuka bağlı, dürüst ve özverili çalışma anlayışıyla insan haklarına saygılı, vatandaşlarımıza karşı hoşgörülü bir şekilde davranarak, elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Bunu yaparken ilimizde bulunan diğer kurum ve kuruluşlarla birlikte uyum ve ahenk içerisinde, zaman ve mekan mefhumu gözetmeksizin, tüm birimlerimizle birlikte görevimizi yerine getireceğiz. Bu süreçte halkımızı da her zamanki gibi yanımızda görmek isteriz."

Özen önceliklerinin, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü, halkın can ve mal güvenliğini sağlamak, huzur ve asayişi temin etmek, suç işlemesini önlemek, suçluları adalete teslim etmek olacağını vurguladı.



Özen, şunları kaydetti:

"Hizmet noktasında ise vatandaşımızı memnun edebilmek ve layıkıyla görevimizi yapmak olacaktır. Sizlerden aldığımız güç ile daha güvenli ve huzurlu bir Samsun için gece gündüz var gücümüzle çalışacağız. Göreve başlamam nedeniyle hediye ve çiçek kabul edilmeyecektir. Hediye ve çiçek göndermek isteyenlerin, depremzedeler yararına AFAD ve Kızılay'a bağışta bulunulması bizi daha çok mutlu edecektir. Bu vesileyle, ülkemizin huzur ve güvenliği uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor, Türk Polis Teşkilatına ve Samsun halkına hayırlı olmasını diliyor, hepinize selam, sevgi ve saygılarımı sunuyorum."

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