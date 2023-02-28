Samsun'dan kısa kısa

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Ayvacık ilçesinden, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelere yardımlar sürüyor.



"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin ardından yaraları sarabilmek için başlatılan yardım çalışmaları devam ediyor.



Bu kapsamda Ayvacık Kaymakamlığı ve Ayvacık Belediyesi öncülüğünde kamu kurumlarının ve muhtarlar tarafından hazırlanan 817 hijyen ve gıda kolisi, kamyonla Elbistan'a gönderildi.







- Salıpazarı Ziraat Odasından yem yardımı kampanyası

Salıpazarı Ziraat Odası Başkanı Zafer Ersoy, deprem bölgesindeki besiciler için yem yardımı çağrısında bulundu.



Ersoy, deprem bölgelerinde hayvancılığın desteklenmesi amacıyla yem kampanyası başlattıklarını söyledi.

Depremzede besicilere yem yardımı yapmak isteyenlerin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Salıpazarı Ziraat Odasına müracaat edebileceğini belirten Ersoy, yardımların ihtiyacı olan depremzede çiftçilere ulaştırılacağını kaydetti.





- Bafra'da yangında ahır kullanılamaz hale geldi



Samsun'un Bafra ilçesinde çıkan yangında ahır zarar gördü.

Fevzi Çakmak Mahallesi Köy Hizmetleri Sokak'ta Melahat Erdoğan, bahçesinde eski eşyaları yakmak için ateş yaktı.

Rüzgarın da etkisiyle alevler, ahşap ahıra sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, eve sıçramadan söndürüldü.

Yangında ahır kullanılmaz hale geldi.





- Havza'da okul servis araç sürücüleri ve rehber personele eğitim

Havza'da okul servis sürücüleri ile rehber personele yönelik bilgilendirme eğitimi düzenlendi.

Havza Halk Eğitimi Merkezinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı iş birliğinde servis firma sahiplerine, sürücülerine ve özel öğrenci taşımacılığı yapan sürücülerle rehber personeline yönelik bilgilendirme eğitimi yapıldı.

Trafik Uzman Jandarma VII Kademeli Çavuş Murat Kambur ve eğitmen polis memuru Osman Özmen tarafından katılımcılara taşımacılıkta kullanılacak araçlarının özellikleri, bulundurulması gereken evrak, Karayolları Trafik Kanunu ile öğrencilerin güvenli taşınması için yapılması gerekenler hakkında bilgi verildi.

Havza Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Turan Demir, verilen eğitimlerle daha güvenli eğitim sezonu geçirmenin amaçlandığını belirterek, "Tüm gayemiz, aileleri tarafından bizlere emanet edilen çocuklarımızın rahatı ve güvenliği. Öğrenci servislerimize yönelik denetimlerimiz yıl içinde de devam edecek." dedi.





- Havza Müftülüğünün aylık toplantısı yapıldı

Havza Müftülüğü aylık toplantısı gerçekleştirildi.

Kevser Camisi'nde düzenlenen toplantıya İlçe Müftüsü Cemil Alıcı, vaizler, müftülük büro personeli ile cami ve Kur'an kursu görevlileri katıldı.

Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından konuşan Alıcı, deprem felaketinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyerek, "Halka hizmet Hakk'a hizmettir ilkesinden hareketle vatandaşlarımızın her türlü sıkıntısında yanlarında olmalı, gidermek için çözüm üretmeye çalışmalı, sevinç ve kederlerine ortak olmalıyız." dedi.

Din görevlilerinden mahallelerinde ikamet eden depremzede aileleri ziyaret etmelerini isteyen Alıcı, "Bu kardeşlerimizi yalnız bırakmayalım, hem maddi hem de manevi ihtiyaçlarının karşılama noktasında her an hazır olalım. Havza Müftülüğü olarak depremzedeler için kurulan konteyner kentlere yardımcı olmak adına yardım kampanyası başlattık. Şimdiden kampanyamıza desteklerinizde ötürü teşekkür ederim. Allah yardımlarınızı kabul ve makbul eylesin." diye konuştu.

Toplantının sonunda emekliye ayrılan 4 din görevlisine Alıcı tarafından plaket verildi.





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