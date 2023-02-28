Çarşamba'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonunda bir miktar uyuşturucu ile 39 bin 400 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.



Alınan bilgiye göre, Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında uyuşturucu sattığı veya kullandığı değerlendirilen 15 şüphelinin ev ve iş yerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.



İl Emniyet Müdürlüğü, Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü, Samsun İl Jandarma Komutanlığı, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile JASAT timinin katıldığı operasyonda uyuşturucu dedektör köpekleriyle arama yapıldı.



Operasyonda 1 gram kubar esrar, bir miktar metamfetamin, kurusıkı tabanca, 39 bin 400 makaron, boş sigara paketleri ile elektronik sigara sarma makinesi ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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