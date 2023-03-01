Samsun'da ateş açılan araçtaki çocuk hayatını kaybetti

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir kişinin, husumetlisinin sanarak ateş açtığı otomobildeki çocuk öldü.



Zanlı M.T. (42), husumetlisinin zannettiği ve sürücüsü henüz belirlenemeyen bir otomobile Arım Köseli Mahallesi'nde yoldan geçerken tabancayla ateş açtı.

Araçta bulunan ve kurşunların isabet ettiği Enes Tayyip Olfaz (9), ağır yaralandı.

Çağrılan sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Jandarma, olayın ardından kaçan M.T'nin yakalanması için çalışma başlattı.

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