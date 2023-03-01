Meksikalı ekibin köpeği "Proteo"dan esinlenerek depremzede çocuklar için pelüş oyuncak hazırlıyorlar

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SAMSUN (AA) - İLYAS GÜN - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından Adıyaman'da görev alan Meksika arama kurtarma ekibinin geçirdiği rahatsızlık sonucu ölen köpeği "Proteo"dan esinlenen Samsun Olgunlaşma Enstitüsündeki usta öğreticiler, depremzede çocuklar için pelüş oyuncaklar hazırlıyor.

Samsun Olgunlaşma Enstitüsü, depremzede çocukların yüzünü güldürebilmek için oyuncak kitleri hazırlamaya karar verdi.

Enstitüdeki usta öğreticiler, Adıyaman'a gelen ve üç kişinin enkazdan kurtarılmasına yardımcı olan Meksika arama kurtarma ekibinin köpeği Proteo'dan esinlenerek pelüş oyuncaklar dikmeye başladı.

Polar kumaştan kesimi yapılan oyuncak köpekler, tek tek içi pamukla doldurularak Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki depremzede çocuklara dağıtılmak üzere poşetleniyor.

- "Çocukların yalnız olmadıklarını hissettirmek istedik"

Samsun Olgunlaşma Enstitüsü Müdür Yardımcısı Esma Hatip, AA muhabirine, Enstitü çalışanları olarak depremzede çocuklar için oyuncak kitleri hazırladıklarını söyledi.

Çocukların gülmesiyle hayatın daha hızlı normale dönmeye başlayacağına inandıklarını ifade eden Hatip, "Çocukların tebessüm etmesi, korkularından uzaklaşmasına yardımcı olmak için bu oyuncak kitleri ile onların yalnız olmadığını kendilerine hissettirmek istedik." dedi.

Depremlerde çok sayıda arama kurtarma köpeğinin görev aldığını hatırlatan Hatip, Proteo'nun arama kurtarma köpeklerinin simgesi haline geldiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Yaşadığımız bu zor günlerde sevimli dostlarımızın kahramanlıklarına, karşılıksız sevgilerine tanıklık ettik. Dolgu oyuncaklarla bu karşılıksız sevgiyi çocuklarımıza aşılamayı hedefledik. Ülkemize gelen Meksikalı arama kurtarma ekibinin bir parçası olan Proteo da geçirdiği hastalık sonucu ülkemizde hayatını kaybetti. Bu can dostumuzu çocuklarımıza hatırlatabilmek için oyuncak köpek kitleri hazırlandı. Kitlerin içinde oyuncak bez bebekler ve örgü oyuncak toplar da bulunacak."

Hazırlanan oyuncak kitlerinin Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine gönderileceğini kaydeden Hatip, burada depremzede çocuklara dağıtılacağını sözlerine ekledi.

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