Salıpazarı ilçesinde çıkan örtü yangını söndürüldü

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Salıpazarı ilçesinde çıkan örtü yangınında yaklaşık 10 dönüm çalılık alan zarar gördü.



İlçeye bağlı Avut Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedenle örtü yangını başladı. Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Orman İşletme ve vatandaşlar tarafından müdahale edilen yangın, söndürüldü.



Yangında yaklaşık 10 dönüm çalılık alan zarar gördü.





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