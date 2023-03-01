Yakakent'ten deprem bölgesine yardımlar sürüyor

SAMSUN (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen bölgeye Samsun'un Yakakent ilçesinden yapılan yardımlar devam ediyor.



Depremlerin ardından yaraların sarılması için yürütülen yardım kampanyalarına Yakakent ilçesinin Asmapınar Mahallesi sakinleri de destek veriyor.



Mahalle sakinlerinin aralarında topladıkları 122 bin 500 lira, AFAD'ın yardım hesabına yatırıldı.



Asmapınar Mahallesi Muhtarı Sadık Okur, yaptığı açıklamada, mahalle halkı olarak depremzedelerin yaralarının sarılmasına bir nebze de olsa katkıda bulunmak istediklerini dile getirerek, "Maddi ve manevi emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Allah bir daha ülkemize ve diğer insanlara böyle afetler göstermesin. Ölenlerimize rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz. Allah devletimize güç kuvvet ve birlik versin." ifadesini kullandı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.