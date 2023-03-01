19 Mayıs Belediyesi Meclisinde Elbistan ile kardeş şehir olma kararı alındı

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SAMSUN (AA) - 19 Mayıs Belediyesi Mart Ayı Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Osman Topaloğlu başkanlığında gerçekleştirildi.

Belediye Meclis Salonu'nda düzenlenen toplantıda, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli ve 11 ilin etkilendiği depremlerin meydana getirdiği tahribatın giderilmesi için yapılacak çalışmalar da değerlendirildi.



Bu kapsamda 19 Mayıs ile Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinin kardeş şehir olması, oy birliğiyle kabul edildi.

Topaloğlu, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Kahramanmaraş merkezli depremlerde yüzyılın en büyük afetini yaşadığını söyledi.



Günün birlik olma günü olduğunu vurgulayan Topaloğlu, "Birlik ve beraberlik içinde yaralarımızı saracağız. Yurdumuzun her köşesinden birçok vatandaşımız yardıma koştu. Bizler de bölgeye 17 tır yardım malzemesi gönderdik. Bizzat Elbistan'da bulunduk ve bölgenin acil ihtiyaçları konusunda ilçe olarak adımlar attık, atmaya da devam edeceğiz." dedi.



İlçelerinde 120 depremzede ailede 562 kişiyi misafir ettiklerini anlatan Topaloğlu, "Ailelerimizin tüm ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Toplumumuzun göstermiş olduğu büyük seferberlik ruhu ile devletimiz bu afetin altından da mutlaka kalkacaktır. Depremde vefat eden tüm vatandaşlarımıza bir kez daha rahmet, yaralı vatandaşlarımıza ise acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." diye konuştu.

Topaloğlu, Mecliste alınan kararların hayırlı olması temennisinde bulundu.





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