Samsun'da boşanma aşamasındaki eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

SAMSUN (AA) - Samsun'un Kavak ilçesinde, boşanma aşamasında olduğu eşini bıçaklayarak öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet, annesine ise 25 yıl hapis cezası verildi.



Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar Baki K. ve annesi Zahide K. ile taraf avukatları katıldı.

Baki K, son savunmasında, olay nedeniyle üzgün ve pişman olduğunu ifade ederek, "Cani değilim, şerefim ve namusumla yaşayan bir insanım. Benim en ufak sabıka kaydım yoktur. Kimseye iftira atmadım. Eşim, yaptığı davranışlar nedeniyle beni suça sürüklemiştir. Ben suça meyilli biri değilim. Suçlamayı kabul etmiyorum, beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum." dedi.

Zahide K. ise hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini belirterek, beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, Baki K'yi "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, Zahide K'yi ise "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Daha sonra Zahide K. hakkında iyi hal indirimi uygulayan heyet, sanığın adli sicil kaydı bulunmaması ve geleceği üzerindeki olası etkisini dikkate alarak cezayı 25 yıla indirdi.

Kavak ilçesinde geçen yıl 1 Şubat'ta bir aylık uzaklaştırma kararının bitmesinin ardından annesi Zahide K. ile Kovid-19 nedeniyle karantinada bulunan eşinin evine giden ve çocuklarını görmek istediğini söyleyen Baki K, tartışıp darbettiği Gülbahar K'yi bıçaklamış, ağır yaralanan 3 çocuk annesi kadın hastaneye götürülürken yaşamını yitirmişti. Gözaltına alınan Baki K. ve annesi Zahide K. tutuklanmıştı.

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