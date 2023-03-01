Kahramanmaraş'ta depremzede çocuklar için sinema çadırı kuruldu

SAMSUN (AA) - Samsun Büyükşehir Belediyesinin Kahramanmaraş'ta çocukların deprem travmasını atlatması için sinema çadırı kurduğu bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, belediye ekiplerinin enkaz kaldırma çalışmalarından, alt ve üstyapı sistemlerinin onarımına, insani yardım malzemeleri dağıtımından sıcak yemek ikramına kadar afetzede vatandaşlara desteğinin sürdürdü belirtildi.

Deprem bölgesinde bulunan çocukların yaşadıkları travmayı atlatabilmelerine yardımcı olmak amacıyla çeşitli aktiviteler gerçekleştirildiği kaydedilen açıklamada, Kahramanmaraş Necip Fazıl Kültür Merkezi önünde çocuklar için sinema çadırı kurulduğu ifade edildi.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, deprem felaketinden en fazla çocukların etkilendiğini hatırlattı.

Deprem felaketinin yaralarını sarmaya devam ettiklerini aktaran Demir, şunları kaydetti:

"Bu noktada deprem bölgesindeki çocuklarımız için de özel çalışmalar yapıyoruz. Kurduğumuz sinema çadırına gelen çocuklarımız burada zaman geçiriyor ve yaşadıkları süreçten uzaklaşmış oluyorlar. Deprem felaketini yaşayan afetzede çocuklarımızın yüzlerini bir nebze olsun güldürmek ve yaşadıkları bu büyük travmayı atlatmalarına yardımcı olmak için ekiplerimiz gayretle çalışıyor. Onlar en değerli varlıklarımız, onlar bizim geleceğimiz. İnşallah gelecekleri daha da güzel olacak. Onların geleceği için her türlü imkanımızı seferber ediyoruz."

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ömer İdris Akdin ise ekiplerin, sınava girecek öğrencilere eğitim çadırlarını dolaşarak, soru bankası dağıttığını belirtti. Akdin, şunları kaydetti:

"Bunun yanında çevre ilçelerdeki çocuklara her gün oyuncak ve yiyecek yardımı yapıyoruz. Oluşturduğumuz mini kütüphanede her akşam evlatlarımıza kitap okuyoruz. Sinema çadırında çizgi film izleyen çocuklar bir nebze olsun yaşadıkları bu olumsuz durumdan uzaklaşmış oluyorlar."





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