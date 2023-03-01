İmam Hatip Ortaokulları Arası Genç Muhafızlar Hafızlık Yarışması Terme'de yapıldı

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SAMSUN (AA) - İmam Hatip Ortaokulları Arası Genç Muhafızlar Hafızlık Yarışması Samsun Finali, Terme ilçesinde yapıldı.

Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce, Terme Ulviye Kır İmam Hatip Ortaokulu ev sahipliğinde, Pazar Camisi'ndeki finale farklı okullardan 11 öğrenci katıldı.

Yarışmanın Terme İlçe Müftüsü Ömer Ergül'ün başkanlığındaki jürisinde, Samsun Aşıkkutlu Eğitim Merkezi meslek dersleri öğretmeni Nurettin Yazıcı, Kavak Akşamseddin AİHL öğretmeni Mustafa Kalelioğlu ve İlçe Vaizi Vahdettin Duran yer aldı.

Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Eyüp Ensar Öztürk, yarışmada birinci olarak, bölge yarışmasında Samsun'u temsil etmeye hak kazandı.

Yarışmada birinciye tam, ikinciye yarım, üçüncüye çeyrek altın, katılımcı öğrenci ve öğretmenlere de çeşitli hediyeler verildi.

Belediye Başkanı Ali Kılıç, yarışmaya katılan öğrencileri tebrik ederek, başarı dileklerini iletti.

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