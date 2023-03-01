Havza'da kan bağışı kampanyası başladı

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SAMSUN (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kan stoklarındaki azalma nedeniyle Samsun'un Havza ilçesinde 4 gün sürecek kan bağışı kampanyası başlatıldı.

Türk Kızılay Havza Temsilciliği ve Genç Kızılay Havza Şubesince başlatılan kan bağışı kampanyası kapsamında Kazımpaşa Caddesi'ndeki bir iş yeri, kan bağış merkezine dönüştürüldü.

Kan bağış merkezi görevlileri, burada vatandaşların bağışlarını almaya başladı.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Belediye Meclisi üyeleri Kazım Yıldız ve Bülent Şahin ile birlikte kan bağış merkezini ziyaret ederek Türk Kızılay Havza İlçe Koordinatörü Ömer Faruk Çörekçioğlu'ndan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Özdemir, depremin ilk anından itibaren tüm ülkenin yekvücut olduğunu söyledi.

Vatandaşları kan bağış kampanyasına destek olmaya davet eden Özdemir, "Kanımızla, canımızla depremden etkilenen afet zedelerimizin yanındayız. Azalan kan stoklarının tamamlanması önemli bir konu." dedi.

Havza Belediye Meclis Üyesi Bülent Şahin da kanın sürekli ihtiyaç olduğunu belirterek herkesi kan bağışına davet etti.

Çörekçioğlu ise kampanyanın deprem felaketinde azalan kan stoklarının tamamlanması için Türk Kızılay tarafından sürdürülen çalışmalara destek olmak amacıyla düzenlendiğini bildirdi.

İlçedeki tüm kuruluşları kan bağışı yapmaya davet eden Çörekçioğlu, "İnşallah Havza yine üzerine düşeni yapacak. Tüm Havzalı hemşehrilerimizi 4 Mart'ta sona erecek kampanyamıza davet ediyorum." diye konuştu.





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