GÜNCELLEME - Samsun'da depremzede ailenin evinden hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Atakum ilçesinde depremzede ailenin evinden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli, tutuklandı.

İddiaya göre, Malatya'dan gelerek Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ne yerleşen depremzede A.T. ve ailesinin ikamet ettiği eve giden M.A. (32), kendisini askeri personel olarak tanıttı.

Ailenin ihtiyaçlarının giderilmesine yardımcı olacağını söyleyerek evi dolaşan M.A, evden A.T'ye ait yaklaşık 100 bin lira değerindeki 2 altın bileziği çaldı. M.A'nın evden ayrılmasının ardından bileziklerin yerinde olmadığını fark eden A.T, polisi arayarak şikayetçi oldu.

Atakum Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri, yürüttükleri çalışma sonucu şüphelinin Amasya'ya gittiğini belirledi.

Burada gözaltına alınarak Samsun'a getirilen zanlı, işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.



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