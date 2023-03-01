Evinde yangın çıkınca üçüncü kattan atlayan kişi hayatını kaybetti

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SAMSUN (AA) - Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde üçüncü kattaki evinde çıkan yangından kaçmak için pencereden atlayan kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Kösedik Mahallesi'nde yaşayan Aydın Hancı (60), üçüncü kattaki ikametinde sobayı yakmak isterken tutuşturucunun parlaması sonucu yangın çıktı.

Yangından kaçmak için evin mutfak penceresinden atlayan Hancı, beton zemine düşerek ağır yaralandı.

Sağlık ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Hancı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

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