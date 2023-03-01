Samsun’da ruhsatsız 10 silah ele geçirildi

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SAMSUN (AA) - Samsun’un Atakum ve Tekkeköy ilçelerinde düzenlenen operasyonda ruhsatsız 10 silah ile 497 tabanca fişeği ele geçirildi, bir şüpheli yakalandı.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli A.G’nin silah ve uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Atakum ilçesi Küçükkolpınar Mahallesi ile Tekkeköy ilçesi 19 Mayıs Mahallesi’nde belirlenen iki adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada, anahtarlık görünümlü suikast tabancası, 8 ruhsatsız tabanca, ruhsatsız pompalı tüfek, 497 tabanca fişeği, 7 gram eroin ile 32 sentetik ecza hapı ele geçirdi.

Gözaltına alınan A.G. jandarmaya götürüldü.

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