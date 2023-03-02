Samsun'da devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Mehmet Koç (68) idaresindeki 55 AJJ 882 plakalı motosiklet, Çetinkaya Mahallesi Samsun-Sinop kara yolunda devrildi.

Kazada yaralanan Koç, 112 Acil Servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.





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