Depremden saatler sonra enkazdan kurtardıkları çocukları yeniden görmek istiyorlar

SAMSUN (AA) - İLYAS GÜN - Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Samsun'dan bölgeye giden Canik Belediyesi Arama ve Kurtarma (CAK) ekipleri, enkazdan kurtardıkları çocukları yeniden görmek istiyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremlerin ardından CAK ekipleri, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesine giderek arama ve kurtarma çalışması yürüttü.

Malik Ejder Mahallesi'nde yıkılan binada bir kişinin hayatta olduğunu belirleyen ekipler, Emniyet Müdürlüğü desteği ve Azerbaycan Arama Kurtarma ekipleriyle enkazda yürüttükleri çalışma sonucu Suriyeli 6 yaşındaki Ayşe'yi enkazdan 129 saat sonra kurtararak tedavisinin yapılması için UMKE ekiplerine teslim etti.

- Kurtardığı küçük kızı tekrar görmek istiyor

CAK ekibinde görevli Onur Özden, AA muhabirine, Kahramanmaraş'a gittiklerinde enkazın altından sesler geldiğini anlattı.

Ellerinden geldiği kadar ses gelen yerlerde insanlara yardımcı olmaya çalıştıklarını aktaran Özden, "Canlı insanlara ulaştık. Enkazdan 6 kişiyi sağ çıkardık." dedi.

Depremin 6. gününde bir binanın enkazında Azerbaycan ekibiyle istişarede bulunduktan sonra çalışma yaptıklarını belirten Özden, boşluk bularak girdikleri enkazda bir kişiyle çalıştığını ifade ederek, şunları söyledi:

"Herhalde aile yakınıydı bilmiyorum. İkimiz girdikten sonra yavaş yavaş içerideki malzemeyi boşalttık. Orada battaniye gördük, battaniye altından sesleniyor bize. Böyle uzaktan derinden geliyor sesi. Enkaz altında bu normal bir şey. Uzaktan gelmesi. Sesin nereden geldiğini tam alamıyorsun. Battaniyeyi kaldırdık. Kaldırdığımız gibi ayağını gördük. Ayağını oynattı. Biz çok mutlu olduk onu öyle görünce. Yavaş yavaş etrafını boşalttıktan sonra battaniyeyi açtık, yüzünü gördük, ulaştık. İlk gördüğümüzde çocuğun yüzü battaniyeyle kapalıydı zaten. Sesi o yüzden gelmiyormuş bize. Çok titriyordu korkudan dolayı. Onu gördüğümde zaten heyecanlandım. Bir sevinçli oluyor insan, enkaz altında da olsa. Yavaş yavaş çekerek çocuğu vatandaşla birlikte çıkardık."

Ayşe'yi UMKE ekibine teslim ettiklerini dile getiren Özden, "Ayşe'yi biz UMKE'ye verdikten sonra irtibatımız bitti. Soy ismini de bilmediğimiz için nereye gittiğini bilmediğimiz için görüşme imkanımız olmadı. Görüşmek istedik. Çok istedik. Ayşe'yle görüşmek isterim. Yani ailesi de olsa olur." ifadesini kullandı.

- Enkazdan bir çocuk ile kafesteki kuşlarını çıkardı

Arama kurtarma ekibinden Erdoğan Güngör ise 10 yıldır arama kurtarma gönüllüsü olarak görev yaptığını belirtti.

Depremin ikinci gününde Kahramanmaraş'ın Hayrullah Mahallesi'nde bir enkazda arama ve kurtarma çalışması yaptıklarını anlatan Güngör, şunları kaydetti:

"Lucien diye bir Suriyeli kızı enkazdan canlı çıkardık, onunla olan diyalog halen aklımda, unutamadım. Enkaz altında onunla irtibatı koparmamak ve korkmasını önlemek için devamlı konuştum, belli bir süre sonra eline ulaştık. UMKE ekipleri elinden de damar yolu açtı ve serum verildi. Sonra kızımıza sadece dudaklarını ıslatacak kadar su verdim. Sonra kızımızın ayaklarını enkazdan kurtardık ve enkazın içinden güvenli bir şekilde çıkarttık. Boynuma sarıldı. Bana teşekkür etti. Enkaz için dar bir yerdeydi. Boynumda kızı bulunduğu yerden kurtararak güvenli bir şekilde çıkardım hatta yanında iki muhabbet kuşu vardı, onları da canlı şekilde çıkarttık. Kafes ezilmişti ama kuşlar sağlıklıydı."

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